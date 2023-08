Schweres Unwetter trifft auch den Flughafen Frankfurt

Wegen des Unwetters mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag auch in Teilen von Rheinland-Pfalz häufig ausrücken. Allein in Mainz und den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms wurden die Einsatzkräfte bis Mitternacht zu 284 Einsätzen gerufen, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. In den meisten Fällen war Wasser in Gebäude eingedrungen.