Sex ohne Maske im Frankfurter Fernbahnhof

Ein ICE fährt in den Frankfurter Fernbahnhof am Flughafen ein. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Polizei hat am Wochenende ein Pärchen im Bereich des Frankfurter Fernbahnhofs am Flughafen auf einer Sitzgruppe beim Sex erwischt. Ein 53-Jährige Österreicher und eine 30-Jährige zeigten sich sichtlich berührt, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Streife quasi "in flagranti" beim Liebesspiel gestört wurden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Den beiden droht demnach neben einem Hausverbot der Deutschen Bahn und einer Strafanzeige wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes. Der Österreicher war laut Angaben der Polizei im Laufe des Abends bereits mehrfach von den Beamten ohne Maske angetroffen worden.