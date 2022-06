Sexueller Missbrauch: Anklage gegen Jugendtrainer erhoben

Eine Statue der Justitia. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Der Fall sorgte kurz vor Weihnachten für bundesweite Schlagzeilen: Der ehemalige Jugendtrainer Sven B. soll mehrere minderjährige Jugendliche sexuell missbraucht haben . Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den mittlerweile 35-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis erhoben.

Dem Beschuldigten „werden Vergewaltigung, sexuelle Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willens- oder Äußerungsfähigkeit, sexueller Missbrauch von Kindern, Herstellung kinder- und jugendpornographischer Inhalte sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt“, teilte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Donnerstag mit. Sven B. drohen bis zu 15 Jahre Haft. Der Beschuldigte, der sich seit 9. Dezember 2021 in Untersuchungshaft befindet, schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Sexuellen Missbrauch gefilmt

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 35-Jährige zwischen dem 9. und 26. Oktober 2021 fünf männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie einen damals zehnjährigen Jungen „unter Verwendung einer falschen Identität und der Vorspiegelung einer tatsächlich nicht bestehenden Bedrohungslage kontaktiert“, so die Staatsanwaltschaft. Anschließend soll er wiederum unter seinem richtigen Namen seine Hilfe angeboten haben.

Verknüpfte Artikel

Sven B. soll die Minderjährigen in seine Wohnung gelockt haben. Dort betäubte er diese mit Alkohol und Schokodrops, die er mit Schlafmittel versetzt hatte. In der Folge nahm er sexuelle Handlungen an den Opfern vor. Zudem filmte er die Taten mit seinem Mobiltelefon. Dem Vernehmen nach soll er außerdem mehrere Kameras installiert haben, mit denen er die Handlungen aufnahm. Die Polizei hatte im Winter Festplatten mit dutzenden von Gigabyte Filmmaterial in einer Kellerwohnung des Beschuldigten sichergestellt.

Ehemaliger Jugendtrainer beim SV Wehen Wiesbaden

Das Landgericht Frankfurt wird in einem nächsten Schritt über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Termine wurden durch die Jugendkammer noch nicht bestimmt. Sven B. werden noch weitere, zu einem früheren Zeitpunkt begangene Taten, zur Last gelegt. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Diese Fälle sollen in gesonderten Verfahren fortgeführt werden.

Der SV Wehen Wiesbaden hatte den ehemaligen Jugendtrainer im vergangenen Herbst nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort freigestellt und fristlos entlassen. Ob es sich bei den Opfern um SVWW-Jugendspieler handelt, ist unklar. Sven B. war zuvor auch in anderen Clubs im Main-Taunus-Kreis tätig.