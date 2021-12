Blick ins Ausland

In Deutschland wird über eine verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfung im Alter diskutiert. In anderen Ländern ist sie bereits gängige Praxis. In Italien müssen Autofahrer ab 50 alle fünf Jahre ihre Fahrerlaubnis mit einem ärztlichen Attest nachweisen. In Spanien ist das bei Menschen über 65 Jahren der Fall. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ab 70 Jahren wird beispielsweise in Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien praktiziert.