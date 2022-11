Sicherheitsüberprüfungen selten länger als vier Wochen

Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. (© Julia Cebella/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Frankfurt (dpa) - - Sicherheitsüberprüfungen von Flughafenmitarbeitern dauern in Frankfurt nur selten länger als vier Wochen. Das geht aus der Antwort des hessischen Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Stefan Naas hervor, über die zuvor die „Bild“-Zeitung (Dienstag) berichtet hatte.

Rund 80 Prozent der Anfragen des Flughafenbetreibers Fraport seien bereits am nächsten Tag entschieden und zurück übermittelt, berichtete das Ressort. Länger als vier Wochen könne es dauern, wenn mit dem Antrag nicht alle Unterlagen vollständig vorlägen. Würden diese schnell nachgereicht, betrage die Bearbeitungszeit sechs bis acht Wochen. Sechs und mehr Monate könne es dauern, wenn zu den Bewerbern bei Verfassungsschutz, Polizei oder Justiz Erkenntnisse vorlägen, die zunächst abgeklärt werden müssten.

Bis Anfang August hat die beim Polizeipräsidium Frankfurt angesiedelte Luftsicherheitsbehörde Hessen im laufenden Jahr bei 7728 Überprüfungen 150 Bewerber abgelehnt. Sie dürfen damit nicht den Sicherheitsbereich betreten und folglich auch keinen Job am Flughafen antreten. In den Jahren 2018 bis 2020 hatte es jeweils rund 20 000 Überprüfungen gegeben. Mit der Corona-Krise sank die Zahl der Verfahren im vergangenen Jahr auf 8404, weil weniger Menschen am Flughafen neu eingestellt werden sollten.

Im vergangenen Sommer hatte es Kritik an der Dauer der Verfahren in den Ländern gegeben, als mehrere Flughäfen kurzfristig Aushilfen aus der Türkei einstellen wollten.