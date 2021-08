Sie würde eher ihren Job aufgeben, als sich impfen zu lassen

Die Wahrheit über das Virus – die Fakten

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich weltweit 205 Millionen Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, mehr als 4,3 Millionen Menschen sind an Covid-19 gestorben. Wie die Situation in Deutschland ist:



Bestätigte Fälle: In Deutschland wurden bis zum heutigen Tag mehr als 3,8 Millionen Corona-Fälle bestätigt, davon wurden 5638 neue Fälle dem Robert-Koch-Institut gestern übermittelt.



Hospitalisierte: Mehr als 276.000 Erkrankte mussten im Krankenhaus behandelt werden. Von Ende November bis Anfang Februar waren die meisten der hospitalisierten Covid-Patienten über 80 Jahre alt. Aktuell sind die meisten der Corona-Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, 60 bis 79 Jahre alt, gefolgt von der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen. Die Zahl intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Patienten ist seit Anfang Mai deutlich gesunken. Aktuell steigen die Zahlen aber wieder.



Todesfälle: 91.834 Menschen sind in Deutschland in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, 17 Todesfälle wurden gestern gemeldet. Von allen Todesfällen waren 79.092 Personen 70 Jahre und älter, der Altersmedian lag bei 84 Jahren. Bisher gab es 24 Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 0 und 19 Jahren.