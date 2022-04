So geht es ukrainischen Jugendlichen im Schulalltag

• Wer ukrainisch spricht und rheinland-pfälzische Schulen als Lehrkraft oder in der Betreuung unterstützen möchte, kann sich mit Angabe seiner Kontaktdaten melden unter der E-Mail Schule.Ukraine@add.rlp.de oder telefonisch unter 06131/16 62 00.• In Hessen können sich ukrainisch sprechende Menschen, die die Schulen unterstützen möchten, an das Generalkonsulat in Frankfurt wenden unter gcdef@mfa.gov.ua oder sich über die Homepage des Ministeriums melden . Rund 170 ukrainische Lehrkräfte haben sich bereits gemeldet. In Hessen wird nun neu und freiwillig Sprach- und Kulturunterricht in ukrainischer Sprache angeboten.