So kämpfen Kliniken gegen schädliche Lebensmittelkeime

Nach dem Listeriose-Skandal im Kreis Groß-Gerau wird die Essenszubereitung am GPR-Klinikum und in der Kreisklinik noch strenger kontrolliert. So sieht das Kontrollsystem aus.

Von Dorothea Ittmann