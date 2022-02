So läuft der Rosenmontag in Mainz

Ein Rosenmontag wieder ohne Umzug. Aber es sind einige Aktionen geplant. Nicht nur närrische. (Foto: Lukas Görlach / VRM Bild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Dieser Rosenmontag ist mal wieder anders. Zum zweiten Mal in Folge musste der Zug wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Außerdem überschatten die Ereignisse in der Ukraine den närrischen Frohsinn. Trotzdem ist der Tag nicht wie jeder andere in Mainz. Unter anderem rechnen Polizei und Ordnungsamt mit einer Menge Arbeit. Gleich sechs Demonstrationen sind zum Beispiel im Laufe des Tages angemeldet. Die erste um 13.13 Uhr von Gegnern der Corona-Regeln. Rund 1000 Menschen werden wohl teilnehmen. Im Vorfeld hatten sich die Mainzer Fastnachter klar von diesem „Maskenzug“ distanziert.

Zudem rechnen Polizei und Ordnungsamt aber auch mit Fastnachtern, die in die Stadt kommen. Auch die Kneipen haben geöffnet.

Wir bleiben für Sie am Ball und berichten fortlaufend über den Rosenmontag.

Rosenmontag: Fokus der Mainzer Polizei liegt auf Versammlungen

Nachdem sich das Ausmaß der straßenfastnachtlichen Aktivitäten in Mainz in den vergangenen Tagen pandemiebedingt und nicht zuletzt auch angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine doch sehr in Grenzen hielt, rechnen die Sicherheitsbehörden auch am Rosenmontag mit keinen größeren Auffälligkeiten in der Innenstadt. „Für uns wird es mit Blick auf Fastnacht Stand jetzt mehr oder weniger ein normaler Alltagseinsatz“, sagt Polizeisprecher Rinaldo Roberto am Montagmorgen im Gespräch mit dieser Zeitung. „Vereinzelt werden ein paar Narren den Weg in die Innenstadt finden, aber dagegen ist nichts einzuwenden, wenn es den geltenden Regeln entspricht.“





Verknüpfte Artikel

Die frühzeitige Absage des Rosenmontagszugs sowie auch der Verzicht auf anderweitige fastnachtliche Veranstaltungen und Bühnenprogramme im öffentlichen Raum sorge dafür, dass es keine zentralen Anziehungspunkte für Besucher gebe, so Roberto. „Daher rechnen wir mir keinen Ansammlungen in dem Maße, dass wir eingreifen müssten.“ Dennoch behalte der Streifendienst der Innenstadtreviere aus Alt- und Neustadt die Situation im Blick. Die Behörden rechnen eher damit, dass sich das fastnachtliche Treiben, wie bereits in den vergangenen Tagen seit Altweiberdonnerstag, in Kneipen und Gaststätten in der Innenstadt verlagere.





Für den Nachmittag haben Querdenker und Gegner der Corona-Maßnahmen zwei Protestaufzüge durch Teile der Innenstadt angemeldet. Laut Polizei werde aber, anders als von den Organisatoren in der Anmeldung angekündigt, nicht mit bis zu 4000 Teilnehmern, sondern maximal 800 gerechnet, so der Polizeisprecher. „Wir haben diese Versammlungen durchaus auf dem Schirm“, macht Roberto deutlich. Von verschiedenen Seiten wurde zudem zum Gegenprotest gegen die Aufzüge aufgerufen.

Der närrische Hör-Spaziergang

Auch der diesjährige Rosenmontagsumzug in Mainz fällt flach. Ganz auf Fastnacht wollen wir aber nicht verzichten und spazieren in einer Spezialausgabe ein Stück weit den Zugweg von der Neustadt in die Altstadt entlang, auf aktuellen und auf alten Wegen. Dabei geht es um prächtige Jubiläen und um traurige Zeiten, um Logenplätze am Bahnhof, eine verbrannte Narrhalla und die Schlucht, in der es Konfetti regnet.

Helau und viel Spaß beim Hören!

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Startpunkt des rund 27-minütigen Hörspaziergangs ist an der Kaiserstraße / Ecke Boppstraße in der Neustadt.