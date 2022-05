So läuft der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets

Ein Fahrscheinautomaten des RMV. Hier soll das 9-Euro-Ticket erhältlich sein. (Foto: Sascha Lotz)

RHEIN-MAIN - Die Billigen Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr werden ab Montag flächendeckend in Hessen und Rheinland-Pfalz verkauft. Mehrere Verkehrsverbünde und auch die Bahn wollen an ihren Automaten und an Schaltern das ab dem 1. Juni gültige 9-Euro-Ticket anbieten. Dies hatten unter anderem die Verkehrsverbünde RMV, VRN und NVV nach dem grünen Licht von Bundestag und Bundesrat für das Projekt angekündigt. Der Verkauf über die RMV-App startet demnach am 1. Juni.

In Darmstadt und Umgebung hat HEAG mobilo und in Frankfurt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft schon am Samstag mit dem Verkauf begonnen. Beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem angeschlossenen Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH begann der Verkauf der 9-Euro-Tickets bereits am Freitag.



Die Monatskarte als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise soll es von Juni bis August geben. Am Donnerstag hatte hierfür der Bundestag, am Freitag der Bundesrat grünes Licht gegeben. Fahren kann man bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs - egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern. Nicht genutzt werden kann der Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity, die grünen Flixzüge und Fernbusse. Das Ticket gilt nur für die 2. Klasse.

Ein gekauftes Ticket gilt immer jeweils bis Ende eines Monats. Es kann auch im Voraus für alle drei Monate gekauft werden. Der Bund stellt den Ländern unter anderem 2,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle der Verkehrsanbieter auszugleichen.

Es gibt Befürchtungen zu übervollen Bussen und Bahnen. Da das Ticket in die Ferienzeit fällt, könnten viele Menschen es für Ausflüge nutzen. "Ergänzend zu den im Sommer extra angebotenen Freizeitlinien und Zusatzfahrten hat der RMV nochmals auf zahlreichen S- und Regionalzuglinien die Platzkapazitäten ausgeweitet", teilte der RMV nach der Entscheidung des Bundesrates mit.