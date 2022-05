4 min

So läuft es bei der Wormser Long-Covid-Selbsthilfegruppe

Vergangenen Herbst gründete Markus Hieronymus in Worms die erste Long-Covid-Selbsthilfegruppe in Rheinland-Pfalz. Wie es heute steht und was sich in der Therapie tut.

Von Marina Held Reporterin Rheinhessen Süd