So lief der rheinhessische Auftritt bei „The Voice“

Jenny Oberst-Harth (links) und ihre Mutter Anja Beck-Harth nehmen bei „The Voice of Germany“ teil. (Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STADECKEN-ELSHEIM/BERLIN - Der Traum von Mutter und Tochter geht weiter. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Das war schon verrückt.“ Jenny Oberst-Harth denkt mit Freude und Kopfschütteln an den Moment zurück, an dem sich für sie in den „Blind Auditions“ der Castingshow „The Voice of Germany“ nach Rae Garvey und Mark Forster mit Peter Maffay der dritte der vier Coaches umdrehte und in seinem Team haben wollte. Nur Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß hielt sich zurück. Mit Tina Turners „Nutbush City Limits“ hatte Jenny begeistert und war ihrer Mutter Anja Beck-Harth, die in der TV-Ausstrahlung tags zuvor die Berliner Studiobühne gerockt hatte, in die nächste Runde, die „Battles“, gefolgt.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Gesendet wurden die ersten The Voice-Auftritte der beiden Damen aus Stadecken-Elsheim zu zwei verschiedenen Terminen. Am Donnerstag war im TV zu sehen, wie Anja mit Jennifer Hollidays „And I'm telling you I'm not going“ das Publikum in ihren Bann zog, erst Forster und wenige Sekunden später Kloß für die 55-jährige Metzgerin buzzerten. „Anja, du hat den Song komplett geschlachtet“, nahm Forster den Ball auf, hatte das „Filetstück“ in den letzten Takten ihres Vortrags erkannt und dafür gesorgt, dass Ehemann Andi auch noch zur Vorstellung auf die Bühne kam. Und Anja? „Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit Herrn Peter Maffay zu arbeiten, aber der wollt mich ja net“, sagte die schmunzelnd. Also wählte sie mit dem Team von Mark Forster quasi heimatliche Gefilden, um zu beweisen, dass die Pfalz und Rheinhessen zusammenpassen. Von Altrocker Maffay gab es wenigstens eine Umarmung als Trost.

Verknüpfte Artikel

Kaum Nervosität bei den Auftritten

Richtig launig wurde es nach Jennys Vorstellung, die am Freitag über die Mattscheiben flimmerten. „Nein. Doch. Wirklich...!“ Mark Forster kam aus dem Staunen kaum heraus. „Dein Vadder hat bunte Hemden an und spielt Schlagzeug“, ahnte er, dass Jenny und die am selben Tag einige Gigs zuvor aufgetretene Anja Tochter und Mutter sind. Der aus Winnweiler stammende Sänger hatte denn auch eine „kurze Frage, bevor es weitergeht: Wie viele von euch gibt’s noch?“

Lesen Sie hier: Winnetou im Kreuzfeuer: Darf man Bücher zurückrufen?

Mit ganz viel Power und Energie hatte Jenny den fast 50 Jahre alten Tina Turner-Song interpretiert, dabei nicht nur für Maffay „ordentlich die Sau rausgelassen.“ Der Spaß, den sie auf der Bühne hatte, war der 28-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Dafür wurde sie auch von Rae Garvey gelobt. „Du bist gesanglich sehr stark“, anerkannte der irische Sänger und Songwriter.

Bei der Auswahl ihres Coaches hatte Jenny dann auch etwas zu sagen – ganz wie die Mama: „Ich wollte eigentlich zu dir, Steffi“, blickte sie grinsend auf die Silbermond-Frontfrau. Am Ende stand Maffays an Forster gerichtetes, zufriedenes Fazit, als die Entscheidung Jennys für ihn feststand. „Du die Mutter und ich die Tochter!“

Auch interessant: Einheitliche Transparenzregeln für die ARD gefordert

Anja war „absolut zufrieden“, genauso Jenny. Die Auftritte hatten beide in vollen Zügen und fast ohne Nervosität genossen, „Dabei war das schon klasse auf der großen Bühne mit dem super Sound und den Effekten“, berichtete Jenny am Samstag. Dass beide weiterkommen würden, hätten sie höchstens insgeheim zu hoffen gewagt. So ging es in Berlin zusammen mit den Begleitpersonen erst einmal in eine Bar zum Feiern. „Wir haben an dem Abend jedenfalls noch viel Spaß zusammen gehabt“, erinnert sich Jenny. Das Abenteuer von Mutter und Tochter in den Battles wird wahrscheinlich Mitte September in die Wohnstuben gesendet.