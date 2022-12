So lief der Warntag in Hessen und Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden die Menschen beim Warntag „je nach Verfügbarkeit vor Ort“ mit Sirenen oder Lautsprecherwagen gewarnt, teilt das Innenministerium mit. „Aus den teilnehmenden Kommunen haben wir bisher auch durchaus positive Rückmeldungen erhalten. Für die Zukunft möchte ich aber auch noch einmal darum werben, dass sich möglichst viele an einem solchen Test beteiligen“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). Er verfolgte die Inbetriebnahme des Warnnetzes im Landkreis Ahrweiler. Dort wurden 85 moderne Sirenenanlagen in installiert. Insgesamt haben sich laut Innenministerium rund 30 Kommunen in Rheinland-Pfalz am Warntag mit Sirenenalarm oder Lautsprecherdurchsagen beteiligt.