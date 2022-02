So nutzen Sie uns künftig ohne Drittanbieter-Tracking

MAINZ / WIESBADEN / DARMSTADT / WETZLAR - Künftig haben Sie als Nutzer dieses Nachrichtenportals die Wahl: zwischen dem Abschluss eines PUR-Abos oder der Nutzung der Nachrichtenportale mit Werbe- und Drittanbieter-Tracking. Mit dem neuen PUR-Abo bieten wir Ihnen nun also eine Alternative zu unserem bisherigen Angebot. Sie können entscheiden: Ist es für Sie in Ordnung ist, dass über sogenannte Cookies Ihr Nutzungsverhalten von anderen mitaufgezeichnet wird und Sie verhaltensbasiert Werbung ausgespielt bekommen? Oder aber wollen Sie kein Tracking und sind dafür bereit, 2,99 Euro im Monat mehr zu zahlen?

So schließen Sie das PUR-Abo ab

Vielleicht haben Sie dies beim Besuch Ihres Nachrichtenportals heute schon entdeckt. Sie können sich direkt entscheiden, ob Sie mit dem Werbetracking lesen oder aber das PUR-Abo abschließen möchten. Klicken Sie auf “Akzeptieren und weiter”, stimmen Sie dem Tracking zu. Technisch gesehen sorgen die sogenannten Cookies anonymisiert dafür, dass Ihnen personalisierte Werbung ausgespielt wird.

Sollten Sie einen Ad-Blocker installiert haben, werden Sie nun gebeten, diesen auszuschalten. Mit einem Ad-Blocker lässt sich Werbung auf Webseiten unterdrücken. Da die VRM allerdings von den Werbeeinnahmen unter anderem die journalistische Arbeit finanziert, verbieten wir künftig die Nutzung eines Ad-Blockers in diesem Kontext.

Haben Sie sich für das PUR-Abo entschieden, werden Sie nach dem entsprechenden Klick schnell durch die Bestellung geführt. Nach dem Kauf haben Sie direkten Zugriff auf die Umgebung ohne Werbe- und Drittanbieter-Tracking. Werbung wird dennoch ausgespielt.

Hervorzuheben ist, dass es sich bei unserem PUR-Abo um ein separates Angebot handelt, das in keinem bisherigen Abo-Angebot enthalten ist. Möchten Sie also darauf zurückgreifen, müssen Sie dies zusätzlich zum Beispiel zu Ihrem Digital-Abo abschließen. Eine Übersicht über alle Abo-Angebote finden sie hier.

Sollten Sie Fragen zu diesem Angebot haben, können Sie sich gerne an unsere Abo-Service wenden.

