6 min. inkl. Video

So rollt das 9-Euro-Ticket in Rheinhessen und an der Nahe an

Ab heute kann man mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Was war an den Bahnhöfen in der Region los? Unsere Reporter liefern eine Übersicht.

Von Paul Lassay, Luzie Schug, Julian Peters und Heidi Sturm