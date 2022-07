So stehen die Chancen auf Entschädigung eines Impfschadens

Zu Astrazeneca

Am 16. März 2021 wurden die Corona-Impfungen mit dem Covid-Impfstoff Astrazeneca in Deutschland vorübergehend ausgesetzt. Grund dafür war eine auffällige Häufung von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen, den sogenannten Sinusvenenthrombosen, in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen in zeitlicher Nähe zur Impfung.

Damals waren sieben Personen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren betroffen – drei waren bereits verstorben. Sechs der betroffenen Personen waren Frauen jüngeren bis mittleren Alters, eine Person war ein Mann. In den Medien wurde auch in der Folge immer wieder darüber berichtet, dass überwiegend Frauen betroffen seien.

Nachdem die Europäische Arzneimittelagentur das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis des Astrazeneca-Impfstoffes bestätigt hatte, wurden die Impfungen mit diesem Impfstoff am 19. März 2021 wieder aufgenommen.

Am 16. April 2021 änderte die Ständige Impfkommission ihre Impfempfehlung und empfahl, den Astrazazeneca-Impfstoff nur noch bei über 60-jährigen Personen zu verwenden. Allerdings sei der Einsatz von Astrazeneca unterhalb dieser Altersgrenze nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten möglich.

Laut Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 4. Mai 2022 wurden pro 100.000 Impfungen mit Astrazeneca zwei zerebrale Sinusvenenthrombosen gemeldet. Bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna waren es jeweils 0,1.

