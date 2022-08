So viel kostet das Baden in der Region

Ein Junge springt von einem Sprungturm in ein Schwimmbecken. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEIN-MAIN - Am Donnerstag klettern die Temperaturen in die Höhe. Fast 40 Grad warm soll es werden. Da kommt der Sprung ins kalte Wasser wie gerufen. Doch die Eintrittspreise für Badeseen und Freibädern unterscheiden sich in der Region gewaltig. Wo man in Hessen und Rheinland-Pfalz baden gehen kann, wie teuer der Besuch ist und was die Gäste erwartet, erfahren Sie in der Karte.