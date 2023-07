So viele Vermisste gibt es in Hessen und Rheinland-Pfalz

Wie viele Menschen gelten in der Region als vermisst?

Im zentralen Fahndungs- und Informationssystem der Polizei waren zum Stichtag 30. Juni in Deutschland mehr als 3000 vermisste Personen registriert. In Rheinland-Pfalz werden derzeit mehr als 300 Menschen vermisst, in Hessen sind es 170. Nach Angaben der zuständigen Landeskriminalämter (LKA) in Mainz und Wiesbaden sind darunter in beiden Bundesländern insgesamt 93 Kinder (60 in Rheinland-Pfalz und 33 in Hessen) und 178 Jugendliche (90/88). Hinzu kamen am Stichtag der Abfrage insgesamt 210 vermisste Erwachsene. Auffällig ist, dass in Rheinland-Pfalz deutlich mehr volljährige Personen (161) vermisst werden als in Hessen (49), wo rund zwei Millionen Menschen mehr leben.