So weit ist der Klimawandel bei uns

Die Datenlage ist deutlich: Es wird immer wärmer. Und bei uns deutlich schneller, als im Durchschnitt. Dr. Franziska Teubler vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz (kwis-rlp) beschreibt die aktuelle Lage in Rheinland-Pfalz: „Die Temperaturerhöhung in Rheinland-Pfalz und besonders in Rheinhessen liegt oberhalb der globalen Temperaturzunahme. In Bezug zur Periode 1881 - 1910 haben wir in Deutschland eine Zunahme von 1,5° C, in Rheinland-Pfalz von 1,7° C und in Rheinhessen von 1,8° C.“ Von 8,1 °C zu Beginn der Messungen sind wir also inzwischen bei 9,8 °C im Jahresschnitt. Das bedeutet: In der Eifel ist es aktuell so warm, wie es vor 150 Jahren im Moseltal – einer Weinbauregion – war.