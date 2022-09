So werden On-Demand-Verkehre in Rhein-Main angenommen

„ON DEMAND“

„On demand“ (deutsch: bei Bedarf) heißen die Angebote des RMV in mehreren Regionen, die mit lokalen Verkehrsgesellschaften vor Ort betrieben werden. Bestellt werden die elektrisch betriebenen Shuttlebusse per App (mancherorts zusätzlich per Telefon) und fahren eine bestimmte Zahl virtueller Haltestellen an. Es gibt keine festen Strecken, aber feste Tarife. Bezahlt wird per App (mancherorts zusätzlich per EC-Karte).



