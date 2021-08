So wirkt sich der Bahnstreik in Darmstadt und Südhessen aus

Der Darmstädter Hauptbahnhof am Mittwochmorgen. (Foto: Guido Schiek)

DARMSTADT - Der Darmstädter Hauptbahnhof bietet am Mittwochmorgen gegen acht ein ungewöhnliches Bild: Er ist fast ausgestorben. Die wenigen Personen in der Halle und an den Bahnsteigen bearbeiten fast ausnahmslos ihre Smartphones. Streikchaos? Keine Spur. Auch im DB-Reisezentrum gibt es nur wenige Verbindungsanfragen.



Die meisten Anwesenden sind über den Arbeitskampf im Bilde. Viele müssen nach Frankfurt zur Arbeit. „Ich wollte mal sehen, ob ich irgendwie hinkomme“, sagt David Helzel. Der 34-Jährige pendelt täglich, und er hat eine Alternative: „Wenn hier nichts geht, fahre ich mit dem Auto.“

Gut informiert ist auch Martina Kempf, die in Frankfurt bei einem Berufsverband arbeitet. „Ich wusste, dass gestreikt wird“, sagt die 62-Jährige. Per Radio und Internet hat sie am Morgen die aktuelle Entwicklung verfolgt. „Bald fahren zwei Züge, alle anderen fallen aus. Zum Glück habe ich flexible Arbeitszeiten.“ Es stimmt, kurz nach halb neun fahren in kurzer Folge die S 3 und ein Regionalzug Richtung Frankfurt ab.

Mehr Geduld müssen Reisende mit entfernteren Zielen mitbringen. Gertraud und Herbert Nösch aus Griesheim wollen nach Berlin: Dort lebt die Tochter mit der Enkelin. „Um 8.40 Uhr war ein Sprinter geplant, der fällt aus“, sagt Herbert Nösch. „Die Bahn hat uns auf Anfrage empfohlen, den Regionalzug nach Frankfurt zu nehmen und dort in einen Sprinter umzusteigen.“

Keine Probleme mit Flixtrain

Vollauf zufrieden mit ihrer Situation sind Lilija und Rüdiger Mink aus Pfungstadt, die ebenfalls für einen Verwandtenbesuch nach Berlin wollen. Sie haben ihr Ticket im privaten Flixtrain gebucht und am Morgen eine SMS erhalten, dass ihr Zug planmäßig fährt. Und tatsächlich verlässt der grüne Zug kurz vor neun pünktlich Darmstadt.

Hier informiert der RMV über die aktuellen Einschränkungen im Regionalverkehr.