So wirkt sich der Bahnstreik in Mainz und Worms aus

MAINZ - Auch der Mainzer Hauptbahnhof ist vom Streik der Lokführergewerkschaft GDL am Mittwochmorgen massiv betroffen. Viele Zugverbindungen vor allem im Fernverkehr entfallen, andere sind mit mehrfachem Umsteigen verbunden. Auch der Nahverkehr ist betroffen, allerdings weniger stark.

Strecke Mainz-Worms betroffen

Zum Beispiel auf der Strecke Mainz-Worms, wo zwischen 7.30 Uhr und 10.20 Uhr eigentlich acht Züge fahren sollten, entfallen fünf Verbindungen. Etwas besser sieht es laut Homepage der Deutschen Bahn bei der Verbindung nach Frankfurt aus: Die meisten S-Bahnen sollen derzeit wohl fahren. Von 12 Bahnverbindungen zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr entfallen drei, so der Stand um 7.30 Uhr. Auf der Strecke Mainz-Bingen ist zwischen 7.30 Uhr und 10.20 Uhr bei neun Verbindungen mit einem Ausfall zu rechnen. Von Mainz nach Alzey entfällt etwa jede dritte Fahrt.

Jede zweite Verbindung im Fernverkehr

Heftiger ist die Situation im Fernverkehr: Auf der Verbindung Mainz-Köln zum Beispiel entfällt, so der Stand am Morgen, etwa jede zweite Verbindung. Und die angebotenen Verbindungen sind oft mit langen Fahrzeiten verbunden. Die GDL will den Streik bis Freitag um 2 Uhr fortführen.



In Worms dagegen hat der Lokführerstreik am Mittwochmorgen in Worms nur wenige Auswirkungen. Es fielen wenige Regionalzüge Richtung Mainz oder Mannheim aus, die meisten Züge fuhren. Auch in Richtung hessische Bergstraße fuhren die Regionalbahnen. Angesichts der Sommerferien herrschte ohnehin an den Bahnsteigen eher gähnende Leere denn großer Andrang.

Auf der beliebten Pendlerstrecke entlang der Rheinschiene im Süden des Landkreises Mainz-Bingen fielen am Mittwochmorgen nach Angaben des Fahrplan-Informationsportals der Deutschen Bahn jede zweite Fahrt der S6 von Mannheim kommend in Richtung Mainz aus. Auch die Expresslinien wurden nicht bedient. Somit verkehrt auf der Strecke lediglich die S6 im Stundentakt – dies nach Bahnangaben am Mittwochmorgen allerdings relativ pünktlich.

Weniger Beeinträchtigungen gibt es im Norden des Landkreises. Hier rollte der Nahverkehr am Mittwochmorgen nach Bahn-Angaben einigermaßen im gewohnten Takt – zumindest bei der Mittelrheinbahn.

RB 26 von Transregio verkehrt normal

Die vom privaten Unternehmen Transregio betriebene RB 26 wie gewohnt von Bingen aus alle 30 Minuten in Richtung Mainz Hauptbahnhof ab. Lediglich Fernzüge der Deutschen Bahn, die sowohl den Binger Hauptbahnhof als auch Mainz ansteuerten, wurden gestrichen. Zu Ausfällen oder deutlichen Verspätungen kam es allerdings bei der Expresslinie RE2, die von Bacharach und Bingen über Mainz nach Frankfurt fährt.

Mehr Verkehr auf den Straßen

Die Polizeiinspektionen im Landkreis Mainz-Bingen beobachten am Mittwochmorgen kein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Verkehrslage bewege sich im Rahmen dessen, was für den Berufsverkehr an einem Werktag üblich sei, hieß es übereinstimmend aus den Polizeiinspektionen in Oppenheim, Ingelheim und Bingen. Ähnlich sieht die Lage auch auf den Autobahnen aus. Man habe auf den Autobahnen bereits Ausschau gehalten, teilt die Autobahnpolizei Heidesheim mit. Doch auch hier beobachte man an diesem Mittwochmorgen nicht mehr Verkehr als üblich.

Am Bahnhof in Bad Kreuznach verkehrten die Züge der Vlexx am Mittwochmorgen normal. Auch die DB hat Fahrzeuge auf der Schiene.