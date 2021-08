So wirkt sich der Bahnstreik in Wiesbaden aus

Reisende müssen sich auf massive Verspätungen einstellen. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Der Streik der Lokführergesellschaft (GDL)hat auch Wiesbaden am Mittwochmorgen erheblich getroffen. Nur noch wenige Züge fahren aus der Landeshauptstadt. Vom Bahnhof Wiesbaden-Ost aus geht es nur noch mit der S8 weiter nach Frankfurt. Die S-Bahnlinie fährt dabei nur stündlich im Notverkehr, wie ein Mitarbeiter des Rhein-Main-Verkehrsbundes vor Ort berichtet. Die S1 falle größtenteils komplett aus. Genau wie mehrere Züge der Hessichen Landesbahn (HLB). Ein Chaos gebe es aber nicht, bestätigt der Mitarbeiter. Der Wiesbadener Hauptbahnhof wird seit der Sperrung der Salzbachtalbrücke nur noch von der Ländchesbahn (RB21) im Auftrag der Hessischen Landesbahn bedient.



Viele Fahrgäste hätten zwar Fragen zu Abfahrtzeiten der Züge. Die Reaktionen auf bestimmte Zugausfälle seien aber relativ unaufgeregt, so der RMV-Mitarbeiter. Als die S8 am Bahnhof Wiesbaden-Ost schließlich eintrifft, ist vielen Pendlern nicht bewusst, dass sie noch etwa 40 Minuten an Ort und Stelle verharren. Da der Zug nur stündlich fahre, stehe er länger am Bahnsteig, erklärt der Mitarbeiter.

Vias nicht betroffen

Generell hätten viele Fahrgäste von dem Streik nichts mitbekommen. Die Menschen reagierten teilweise verwundert auf die Nachricht und suchten dann nach einer Alternative. „Die bietet der Bus“, so der Mitarbeiter und schickt einige Fragende weiter zum Bahnhof Kastel. Dort könnte man auf die RB10 umsteigen. Die Vias sei als Privatunternehmen nicht vom Streik betroffen.

Auch am Bahnhof Biebrich warten die Menschen am Bahnsteig, die schon dort in die Vías einsteigen wollen. „Immerhin komme ich von hier nach Frankfurt und muss nicht auf das Auto umsteigen“, berichtet eine Pendlerin. „Ich bin extra früher unterwegs heute und habe gehofft, das der Zug fährt.“ Wegen der gesperrten S-Bahnstrecke zwischen Hochheim und Frankfurt-Höchst wurde zusätzlich zum Schienenersatzverkehr auf der Strecke der S1 streikbedingt auch ein Busnotverkehr zwischen dem Wiesbadener Hauptbahnhof und Hochheim eingerichtet, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwoch mitteilt. Vom Haltepunkt Frankfurt-Höchst müsse dann auf die S2 - die aktuell stündlich fahre - umgestiegen werden, um zum Frankfurter Hauptbahnhof zu gelangen. Zwischen Frankfurt-Höchst und den Hauptbahnhof sei es nicht möglich gewesen, kurzfristig einen Ersatzverkehr einzurichten, so die Sprecherin.

Streik wohl bis Freitag

Der Streik der GDL soll noch bis Freitag anhalten. Wiesbadener Pendler müssen sich also weiterhin auf Zug-Ausfälle und längere Wartezeiten einstellen.