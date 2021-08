So wirkt sich der Bahnstreik in Wiesbaden und im Kreis aus

Am Bahnhof Ost in Wiesbaden fährt die S-Bahn wegen des Bahnführerstreiks nur einmal pro Stunde. (Foto: René Vigneron)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Der Streik der Lokführergesellschaft (GDL)hat auch Wiesbaden am Mittwochmorgen erheblich getroffen. Nur noch wenige Züge fahren aus der Landeshauptstadt. Vom Bahnhof Wiesbaden-Ost aus geht es nur noch mit der S8 weiter nach Frankfurt. Die S-Bahnlinie fährt dabei nur stündlich im Notverkehr, wie ein Mitarbeiter des Rhein-Main-Verkehrsbundes vor Ort berichtet. Die S1 falle größtenteils komplett aus. Genau wie mehrere Züge der Hessichen Landesbahn (HLB). Ein Chaos gebe es aber nicht, bestätigt der Mitarbeiter. Der Wiesbadener Hauptbahnhof wird seit der Sperrung der Salzbachtalbrücke nur noch von der Ländchesbahn (RB21) im Auftrag der Hessischen Landesbahn bedient.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Viele Fahrgäste hätten zwar Fragen zu Abfahrtzeiten der Züge. Die Reaktionen auf bestimmte Zugausfälle seien aber relativ unaufgeregt, so der RMV-Mitarbeiter. Als die S8 am Bahnhof Wiesbaden-Ost schließlich eintrifft, ist vielen Pendlern nicht bewusst, dass sie noch etwa 40 Minuten an Ort und Stelle verharren. Da der Zug nur stündlich fahre, stehe er länger am Bahnsteig, erklärt der Mitarbeiter.

Vias nicht betroffen

Generell hätten viele Fahrgäste von dem Streik nichts mitbekommen. Die Menschen reagierten teilweise verwundert auf die Nachricht und suchten dann nach einer Alternative. „Die bietet der Bus“, so der Mitarbeiter und schickt einige Fragende weiter zum Bahnhof Kastel. Dort könnte man auf die RB10 umsteigen. Die Vias sei als Privatunternehmen nicht vom Streik betroffen.

Auch am Bahnhof Biebrich warten die Menschen am Bahnsteig, die schon dort in die Vías einsteigen wollen. „Immerhin komme ich von hier nach Frankfurt und muss nicht auf das Auto umsteigen“, berichtet eine Pendlerin. „Ich bin extra früher unterwegs heute und habe gehofft, das der Zug fährt.“ Wegen der gesperrten S-Bahnstrecke zwischen Hochheim und Frankfurt-Höchst wurde zusätzlich zum Schienenersatzverkehr auf der Strecke der S1 streikbedingt auch ein Busnotverkehr zwischen dem Wiesbadener Hauptbahnhof und Hochheim eingerichtet, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwoch mitteilt. Vom Haltepunkt Frankfurt-Höchst müsse dann auf die S2 - die aktuell stündlich fahre - umgestiegen werden, um zum Frankfurter Hauptbahnhof zu gelangen. Zwischen Frankfurt-Höchst und den Hauptbahnhof sei es nicht möglich gewesen, kurzfristig einen Ersatzverkehr einzurichten, so die Sprecherin.

Der Streik der GDL soll noch bis Freitag anhalten. Wiesbadener Pendler müssen sich also weiterhin auf Zug-Ausfälle und längere Wartezeiten einstellen.

Im Rheingau bleibt das Chaos aus

Im Rheingau blieb das große Chaos an den Bahnsteigen wegen des GDL-Streiks wie erwartet aus, werden Regionalzüge privater Verkehrsunternehmen wie der VIAS ja nicht bestreikt. Auch die Busse fuhren planmäßig. Verunsicherung bei einigen Reisenden gab es dennoch.

„Fahren die Züge?“, war am Bahnhof in Rüdesheim am Vormittag sicher die meist gestellte Frage von Urlaubern, die auf dem Weg nach Hause spätestens in Frankfurt stranden und von dort auf Alternativen hoffen müssten. Mit der Sperrung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden haben sich die Rheingauer Pendler ohnehin längst auf Umsteigen und Verspätungen eingestellt.

Verärgerung, aber auch Verständnis in Idstein und Niedernhausen

Die Sonne strahlt über dem Niedernhausener Bahnhof, doch das spiegelt sich an diesem Morgen nicht in den Gesichtern der Pendler am Bahnsteig. Es sind einige Leute unterwegs, als eine Durchsage über die Verspätung der RB 22 über den Bahnsteig schallt. Nur 20 Minuten später gibt es für denselben Zug einen Gleiswechsel, die Pendler eilen von Gleis 3 zu Gleis 1.

Das wäre an sich noch nichts Ungewöhnliches, doch der Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) kommt noch hinzu und sorgt zusätzlich für Chaos. Laut dem Rhein Main Verkehrsverbund (RMV) sind in Niedernhausen vor allem die S-Bahn 2 und die Regionalbahn 22 sowie der Regionalexpress 20 betroffen. Die Hessische Landesbahn (HLB) fährt unterdessen. Sie gehört nicht zur Deutschen Bahn.

Simon Hindrischedt pendelt von Bad Camberg nach Wiesbaden. „Mein Zug in Bad Camberg ist ausgefallen“, sagt er. Daher habe ihn seine Mutter nach Niedernhausen gefahren, wo er nun die HLB nach Wiesbaden nimmt. Am Gleis 5 wartet Irinia Nikitin auf ihre Bahn nach Frankfurt. Die Niedernhausenerin ärgert es, dass der Streik so kurzfristig und überraschend kam. „Ich pendle jeden Tag zur Arbeit nach Frankfurt, und nun ist die S2 ausgefallen. Ich werde auf jeden Fall zu spät kommen, hoffe aber, dass ich um 10 Uhr anfangen kann.“ Zu diesem Zeitpunkt ist es 8.30 Uhr.

Die Anzeigetafel am Idsteiner Bahnhof informiert über den GDL-Streik. (Foto: Julia Dibiasi)

Plötzlich kommt eine Passantin und fragt, warum auf so vielen Anzeigen von Zugausfällen die Rede sei. Als Nikitin sie über den Streik informiert, ist sie verärgert und sagt: „Das habe ich gar nicht mitbekommen.“ Nur ein paar Meter weiter wartet auch Tobias Senden auf seinen Zug. Er wirkt gelassen und sagt: „Wer regelmäßig mit der S2 fährt, ist einiges gewohnt. Ich fahre daher immer drei Bahnen früher, als ich eigentlich müsste.“ Senden hat Verständnis für die Gehaltsforderungen der Lokomotivführer, findet aber auch: „Der Streik bestraft immer die Falschen.“

Am Idsteiner Bahnhof ist nur wenig los. Auf jeder Anzeigetafel wird über den GDL-Streik informiert. Dorothea Kuhn wartet am Bahnsteig 1. Sie hat ihr Fahrrad dabei: „Damit will ich von Bad Camberg aus nach der Arbeit wieder zurück nach Idstein fahren. Für den Hinweg hatte ich die Bahn eingeplant, damit ich nicht ganz verschwitzt im Büro ankomme. Wenn der Zug aber nicht bald kommt, fahre ich auch mit dem Rad hin.“ Normalerweise fahre sie mit dem Auto von Idstein nach Bad Camberg, erklärt Kuhn. Aber das sei gerade kaputt gegangen. „Manchmal kommt einfach alles zusammen: das kaputte Auto, die vielen Baustellen auf der Autobahn und nun beim Bahnfahren der Streik“, klagt Kuhn.

„Wir sind keine vom Streik betroffene Tarifpartei. Uns bekannte Auswirkungen auf den Fahrplan fassen wir wie üblich auf www.rmv.de in einer redaktionellen Meldung zusammen“, nimmt Maximilian Meyer, stellvertretender Pressesprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auf eine Anfrage dieser Zeitung Stellung zum Streik. „Aktuell haben wir dort die potenziell betroffenen Linien aufgeführt, wozu auch die Züge von DB Regio AG über Idstein zählen. Parallel gibt es hier Fahrten der Hessischen Landesbahn.“

„Der Streik betrifft lediglich die Lokführer der DB Regio und damit die RB 22 und RE 20 in Niedernhausen und Idstein. Die Züge der Linie RB 21 der Hessischen Landesbahn – Ländchesbahn fahren ab und bis Niedernhausen oder Idstein“, berichtet Sabrina Walter, Pressesprecherin, Kommunikation und Marketing der Hessischen Landesbahn (HLB)GmbH dieser Redaktion.

„Wir wissen noch nicht, wie viele Mitarbeitende streiken werden. Da die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) zu einem bundesweiten Streik aufgerufen hat, gehen wir davon aus, dass auch die von Ihnen benannten Stationen und Strecken betroffen sein werden“, schildert eine Sprecherin der Deutschen Bahn, S-Bahn Rhein-Main, auf Anfrage. Man arbeite derzeit an Ersatzfahrplänen, die zum Beispiel für die S-Bahn Rhein-Main vorsehe, auf jeder Linie einen Zug pro Stunde anbieten zu können. Auch zwischen Frankfurt und Limburg sollen die Züge, wenn irgendwie möglich, im Stundentakt fahren. Die verkehrlichen Auswirkungen stünden für Zugreisende auf der Website www.bahn.de/aktuell zur Verfügung.

Hier informiert der RMV über die aktuellen Einschränkungen im Regionalverkehr.