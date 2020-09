Soldaten auf Rettungsmission im Wald

Der Borkenkäfer

Borkenkäfer erreichen eine Körperlänge zwischen 0,7 und 12 Millimetern. Für die mitteleuropäischen Arten werden Längen zwischen 1 und 6 Millimeter angegeben.



Die meisten Borkenkäfer entwickeln sich im lebenden Gewebe der Rinde, dem Bast von Bäumen und anderen Holzgewächsen. In späteren Stadien ihrer Entwicklung wechseln die Käfer in die eigentlich namensgebende, weiter außen anschließende Borke des Baumes oder in das Holz.



Die Waldwirtschaft bemüht sich, dem bastbrütenden Borkenkäfern ihre Nahrungsbasis im Wald zu entziehen, bevor beginnende Befallsherde sich zur Massenvermehrung auswachsen. Versucht wird dabei, befallene, noch stehende Bäume zeitnah einzuschlagen. Liegendes Stammholz wird entrindet. Im Wald verbleibendes bruttaugliches Material (Ernterückstände) wird durch Mulchen, Hacken oder Verbrennen entfernt oder unschädlich gemacht.