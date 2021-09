Sonderpreis des „Medienspiegel“ geht an VRM-Podcast

Katharina Petermeier (links) und Philipp Durillo nehmen die Ehrung für den Podcast „Rheingehört“ der Nachwuchsjournalisten des Wiesbadener Kuriers entgegen. (Foto: Hadija Haruna-Oelker)

WIESBADEN/ESSEN - Der VRM-Podcast „Rheingehört“ ist mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Das wöchentliche Format, das Volontäre des Wiesbadener Kurier produzieren, erhielt beim bundesweiten Wettbewerb „Medienspiegel“ einen Sonderpreis. Die Auszeichnung wird von der Initiative Tageszeitung (ITZ) und der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO) verliehen und würdigt transparenten Journalismus. Ausgezeichnet werden laut der Initiatoren Veröffentlichungen und Projekte, die „in vorbildlicher Weise die öffentliche Aufgabe der Medien thematisieren“.

Dazu zählt auch der Podcast „Rheingehört“: Nachwuchsjournalisten sprechen darin mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen des Wiesbadener Kurier über aktuelle Themen, die in der Region gerade bewegen – vor allem aber über das Arbeiten der Reporter, Fotografen oder Editoren. Ein Blick hinter die Kulissen: Wieso wurde ein bestimmtes Thema ausgewählt? Wie fanden sich Gesprächspartner? Welche Schwierigkeiten gab es bei der Recherche? „Unser Ziel war es von Anfang an, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen“, sagt Katharina Petermeier. Die 25-Jährige hat den Podcast gemeinsam mit Philipp Durillo (25) und Henri Solter (24) aus der Taufe gehoben. Entstanden als Projekt der Volontärinnen und Volontäre des Wiesbadener Kurier hat sich der Podcast im Audio-Angebot der VRM längst etabliert. 71 Folgen mit insgesamt mehr als 20.000 Aufrufen gab es bislang. In den meistgehörten Folgen ging es um den Aufruhr im Statistischen Bundesamt gegen den Chef der Behörde, den Skandal bei der Arbeiterwohlfahrt und das Thema Maskenpflicht in Bussen.

Mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Redaktionen waren im Laufe der Zeit schon als Experten im Podcast zu Gast. Stets bestens vorbereitete Interviewer waren Philipp Durillo, Laura Harff, Lea Hellbach, Benedict Knab, Katharina Petermeier und Henri Solter.

„Rheingehört lebt, weil seitens unserer Kollegen von Anfang eine hohe Bereitschaft war, an dem Podcast mitzuwirken“, sagt Durillo. Er nahm den Preis gemeinsam mit Petermeier in feierlichem Rahmen in Essen entgegen. Mehr als 30 Projekte und Veröffentlichungen aus der gesamten Republik musste die Jury bewerten. Juroren waren die beiden Professorinnen für Medienethik, Ingrid Stapf und Nina Köberer, der Chefredakteur des Mindener Tageblatt, Benjamin Piel, Dieter Schreier (Geschäftsführer Initiative Tageszeitung) und Anton Sahlender. Der ehemalige Chefredakteur der Main Post Sahlender ist Vorsitzender der Vereinigung der Medien-Ombudsleute. Er sagte bei der Preisverleihung: „In Transparenz sehe ich eine Verpflichtung an den Journalismus, der wir in den letzten Jahren nur unzureichend nachgekommen sind.“ Es sei enorm wichtig, „den Menschen Rechenschaft abzulegen, was wir wie und warum machen“. Allerdings müssten Medienschaffende dies freiwillig selbst anstoßen, Zwang zur Transparenz gebe es nicht. Der Preis „Medienspiegel“ schaffe dafür ein Bewusstsein und soll als Vorbild für andere Redaktionen dienen, ebenfalls transparent mit der eigenen Arbeit umzugehen. Ziel des Preises ist es, die Selbstkontrolle sowie die Fähigkeit zur Selbstkritik zu fördern, die öffentliche Aufgabe der Medien zu thematisieren und Abweichungen davon zu kritisieren.

Den Hauptpreis erhielt Thomas Soyer. Er fungiert als sogenannter Leseranwalt, eine Art Ombudsmann, bei der Süddeutschen Zeitung, die für das Projekt „transparenz75“ ausgezeichnet wurde. Anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums startete die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr eine Transparenzoffensive. Leserinnen und Leser konnten Fragen an die Redaktion und ihre Arbeitsweise stellen. 75 dieser Fragen wurden daraufhin von der Redaktion beantwortet. Seit Mai 2021 erklärt die Süddeutsche Zeitung zudem im Rahmen eines Transparenzblogs ihre Arbeitsweise. „Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die Volontäre den Preis bekommen“, sagte der sichtlich überraschte Preisträger Soyer in Richtung Katharina Petermeier und Philipp Durillo.

Laut Jury fiel die Entscheidung um Haaresbreite zu Gunsten der Süddeutschen Zeitung. „Das schmälert unsere Freude nicht, wir sind sehr froh und stolz, hier dabei sein dürfen“, sagte Durillo bei der Preisverleihung in Essen. Weitere Sonderpreise für Transparenz erhielten der Deutschlandfunk und die Schwäbische Zeitung.

Die ausgezeichneten Podcast-Folgen

Der Awo-Skandal

In vier Folgen spricht Philipp Durillo mit dem stellvertretenden Chefredakteur Olaf Streubig und Reporterin Birgit Emnet über Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch – und wie sie all das Schritt für Schritt aufdeckten.



Nachgefragt

Wieso erscheinen Artikel über Corona hinter der Paywall? Welche Rolle spielen lokale Vereine noch für die Berichterstattung? Und wie konnte es passieren, dass im Darmstädter Echo, der Schwesterzeitung des WK, ein antisemitischer Leserbrief gedruckt wurde? Katharina Petermeier hakt nach, der damalige Chefredakteur Lars Hennemann gibt Antworten.



Das Gespräch der Generationen

Henri Solter, der zu dem Zeitpunkt jüngste Volontär des Hauses, spricht mit dem dienstältesten Redakteur, Mathias Gubo, wie sich der Journalismus über die Jahrzehnte verändert hat – eine Folge mit Schmunzelgarantie.



Die City-Bahn

Die Wiesbadener stimmten Anfang November 2020 gegen den Bau einer möglichen City-Bahn. Der Abstimmung ging eine hitzige Diskussion in der Stadt voraus. Lea Hellbach spricht in dieser Folge mit Nele Leubner über die Stimmungslage unmittelbar vor der Abstimmung und welche Konsequenzen diese auf die Berichterstattung hat.



Die Affäre um NSU 2.0

Christoph Cuntz gibt im Gespräch mit Benedict Knab Einblicke in seine Recherchen: Können einzelne, hessische Polizisten möglicherweise in die Affäre um NSU 2.0 verwickelt sein?



Widerstand gegen Ultranet

Das Thema Ultranet spaltet das Idsteiner Land. Laura Harff spricht in dieser Folge mit Bezirksredakteur Volker Stavenow, wie er journalistisch mit dem Widerstand gegen das Projekt umgeht.