Sortierhalle auf der Kreismülldeponie Büttelborn brennt

Büttelborn - Auf dem Gelände der Kreismülldeponie bei Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) ist am Mittwoch gegen 19.40 Uhr eine große Sortierhalle in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes. Eine riesige schwarze Qualmwolke zog nach Norden in Richtung der Büttelborner Ortsteile Klein-Gerau und Worfelden.

Zahlreiche Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Büttelborn, Klein-Gerau, Worfelden und Groß-Gerau sind derzeit damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Was zu dem Feuer geführt hat, ist noch unklar. Gleiches gilt für die Dauer des Löscheinsatzes. Vermutlich müssen sich die Einsatzkräfte auf eine lange Nacht einstellen.

