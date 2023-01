Rasante Flucht nach Geldautomatensprengung endet mit Unfall

Im vergangenen Jahr war in Hessen die Zahl der Geldautomatensprengungen entgegen des Bundestrends gesunken. 41 Fälle notierte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden, im Jahr zuvor waren es 51 gewesen. Die Täter stammten meist aus den Niederlanden und reisten nur für die Taten nach Deutschland, anschließend würden sie mit hochmotorisierten Fahrzeugen auf der Autobahn davon rasen, hieß es vom LKA. Seit dem Jahr 2019 hat die Behörde ihre Arbeit in diesem Bereich intensiviert, 50 Tatverdächtige wurden seither ermittelt und 20 Menschen rechtskräftig verurteilt. In Rheinland-Pfalz wurden 2022 zwölf Tatverdächtige festgenommen, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte. In diesem Bundesland ist die Zahl der Sprengungen enorm gestiegen, 56 Fälle wurden 2022 registriert - mehr als doppelt so viele als im Jahr zuvor.