Spendenkonto für die Opfer des Brands in Griesheim eröffnet

Vor dem Haus in der Schöneweibergasse, in dem es von Sonntagabend bis Montagabend brannte, sind Grablichter und Blumen als Zeichen der tiefen Trauer abgelegt worden (Foto: Matthias Voigt)

GRIESHEIM - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schöneweibergasse treibt auch Tage nach dem Unglück noch viele Griesheimer um. Der Vater und seine Tochter waren ums Leben gekommen, Mutter, Großmutter und Schwester hatten überlebt. Teils waren über 100 Rettungskräfte am Einsatz beteiligt.