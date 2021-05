Sport, Alkohol und Konzerte: Das ändert sich zu Pfingsten

Im Park ein Bier genießen: Ab Freitag ist das in Rheinland-Pfalz vielerorts wieder möglich. (Foto: dpa/Monika Skolimowska)

Kulturelle und sportliche Veranstaltungen im Freien mit Zuschauern sind mit Test von diesem Freitag an in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt. Voraussetzung ist aber, dass die örtliche Inzidenz mindestens fünf Tage unter 100 und damit der Schwelle zur Bundes-Notbremse liegt. Bis maximal 100 Menschen mit festen Sitzplätzen können zusammenkommen, dabei müssen die Abstandsregeln eingehalten werden und die Kontaktdaten nachverfolgbar sein. Das sieht MAINZ -im Freien mitsind mit Test von diesem Freitag an in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt. Voraussetzung ist aber, dass die örtliche Inzidenz mindestens fünf Tage unter 100 und damit der Schwelle zur Bundes-Notbremse liegt. Bis maximal 100 Menschen mit festen Sitzplätzen können zusammenkommen, dabei müssen die Abstandsregeln eingehalten werden und die Kontaktdaten nachverfolgbar sein. Das sieht die 21. Corona-Schutzverordnung der Landesregierung vor. Grundlage ist die zweite Stufe des Perspektivplans.

Zudem dürfen sich fünf Menschen aus fünf verschiedenen Haushalten draußen treffen - auch zum zum Gruppensport, natürlich mit Abstand. Bislang war das nur für Kinder möglich. Auch Blasorchester und Chöre dürfen wieder in Fünfer-Gruppen proben. Und auch das Verbot für den Verkauf und Konsum alkoholischer Getränke im Freien fällt weg, bleibt im ÖPNV aber bestehen.

Weitere Lockerungen bei einer Inzidenz unter 50

Sinkt die Inzidenz fünf Tage infolge in Landkreisen oder kreisfreien Städten unter 50, darf auch die Innengastronomie wieder öffnen. Gleiches gilt für Kultur in geschlossenen Räumen wie beispielsweise Museen - mit Abstand, Test und Maske. Auch Spielhallen können dann wieder öffnen.

Der nächste Öffnungsschritt des Perspektivplans ist zu Fronleichnam ab 2. Juni vorgesehen - vorausgesetzt die landesweite Inzidenz ist dann unter 100.

Maskenpflicht in Mainz bleibt bestehen

Die Stadt Mainz hat auf die neue Landesverordnung bereits reagiert und neue Regelungen für die Landeshauptstadt formuliert. Demnach ist in Mainz ab Freitag das Verkaufsverbot für Straßenverkauf und Ab-Hof-Verkauf von offenen alkoholischen Getränken aufgehoben.

In den Fußgängerzonen der Altstadt sowie auf dem Bahnhofsvorplatz gilt von 8 bis 18 Uhr weiterhin eine Maskenpflicht an allen Tagen außer an Sonntagen und Feiertagen. Auch die Maskenpflichtzone am Rheinufer bleibt laut Pressemitteilung der Stadt bestehen. Sie gilt für das gesamte Rheinufer von der Auffahrt zur Eisenbahnbrücke (Südbrücke) am Victor-Hugo-Ufer bis hin zur Drehbrücke am Zollhafen am Ende der Taunusstraße in der Zeit von 12 bis 22 Uhr an allen Tagen.

Die neue Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 1. Juni.