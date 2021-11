Sprengstoff-Laster kracht auf A5 in Baustelle

Ein mit Sprengstoff beladener LKW ist auf der A5 in einen Absperr-Wagen gekracht. (Foto: 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MÖRFELDEN-WALLDORF - Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen ist auf der A5 nahe Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) in den Absperr-Wagen einer Baustelle gefahren. Bei dem Unfall am Montagmorgen wurden ein Baustellenmitarbeiter und der Lastwagenfahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide wurden vom Rettungsdienst betreut.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Die Sprengstoff-Ladung des Lastwagens wurde durch den Aufprall nicht beschädigt, Gefahrstoffbeauftragte waren vor Ort. Da der Lastwagen abgeschleppt wird, sind momentan beide rechten Fahrspuren der A5 von Frankfurt in Richtung Darmstadt gesperrt.