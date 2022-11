Staatsanwaltschaft: Kein illegales Rennen mit mehreren Autos

130 Stundenkilometer schnell bei Kollision

Der in Wiesbaden wohnhafte 24-jährige Beschuldigte sitzt wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs weiterhin in Untersuchungshaft . „Dieser Vorwurf hängt keineswegs von einem illegalen Rennen mit mehreren Fahrzeugen ab“, betont Winckelmann erneut. Der Mercedesfahrer soll am Samstag, 22. Oktober, gegen 20.30 Uhr eine rote Ampel überfahren haben und mit dem Golf zusammengestoßen sein, als dieser stadteinwärts fahrend links in die Wittelsbacherstraße abbiegen wollte. Der Mercedesfahrer kam ihm aus Richtung Hauptbahnhof entgegen. „Es ist nach der Einschätzung eines Sachverständigen von einer Geschwindigkeit von circa 130 Stundenkilometer zum Zeitpunkt der Kollision auszugehen. Bereits vor dem Unfall war der Beschuldigte mit ähnlicher Geschwindigkeit unterwegs“, sagt Winckelmann.