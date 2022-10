Stadt gibt grünes Licht für Hochheimer Markt

Die Verantwortlichen der Stadt waren noch einmal final zusammengekommen und haben entschieden: Das traditionelle Fest, vom 4. bis 8. November auf dem und um das Weihergelände, wird stattfinden. Doch unter welchen Umständen? (© Hochheimer Wohnungsbau GmbH / Sandra Hauer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hochheim - Hochheim/Main. Nach einer Sondersitzung des Magistrates ist nun endgültig klar: Der Hochheimer Markt wird stattfinden. Die Verantwortlichen der Stadt waren am Freitagnachmittag noch einmal final zusammengekommen, um über das traditionelle Fest zu entscheiden, das vom 4. bis 8. November auf dem und um das Weihergelände stattfinden wird.

Vonseiten der Stadt steht dem Markt nun nichts mehr im Wege. Falls die Corona-Regelungen des Landes aber bis zum 4. November deutlich strenger werden würden, könnte es für den Markt eng werden. „Wir haben keine Exit-Strategie“, sagte Bürgermeister Dirk Westedt (FDP) bereits am Anfang der Woche. Eine Maskenpflicht in den Innenräumen könne zwar noch ohne Problem umgesetzt werden, eine Möglichkeit, den Zugang zum Markt zu beschränken, um somit nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern auf das Gelände lassen – wie es im vergangenen Jahr beim Hochheimer Herbst praktiziert wurde –, sei hingegen nicht möglich.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Nach Einschätzung von Thomas Roie, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Frankfurt Rhein-Main, sei das aber ein unwahrscheinliches Szenario. „Die Angst, dass der Markt nicht stattfinden könnte, ist sehr gering“, sagt Roie. In Gesprächen mit der Landesregierung habe man das Zeichen bekommen, dass für Feste und Weihnachtsmärkte keine Gefahr bestehe. „Wir gehen positiv in die Veranstaltung“, so Roie weiter.

Schausteller müssen Preise anheben

Er freue sich zudem, dass die Stadt die Standgebühren trotz überall steigender Kosten nicht erhöht habe. So könnten die Schausteller die Preise möglichst gering halten. „Die Schmerzgrenze bei den Besuchern ist schnell erreicht“, so der Vorsitzende des Schaustellerverbandes. Trotzdem müssten auch die Schausteller die Preise nach oben anpassen. Etwa zehn Prozent möchte man nach oben gehen. Die Kostensteigerung von rund 30 Prozent könne man dann mit den hohen Besucherzahlen etwas abfangen, so Roie.

Der Aufbau war auch schon vor der endgültigen Entscheidung der Stadt in vollem Gange. „Zwei Wochen vorher baut uns keiner mehr ein großes Festzelt auf“, sagt Marktmeister Thomas Pokoyski dazu. Das Risiko habe man deshalb eingehen müssen.

Mehr zum Thema

Wegen einiger Absagen von Markthändlern wurde das Festgelände auf der Weiherstraße gegenüber dem Jahr 2019 um etwa 30 Meter verkürzt. Außerdem wurden die Stände an Engstellen etwas auseinandergezogen, um dem Gedränge auf dem Marktgelände so gut es geht vorzubeugen. Trotzdem sind immer noch rund 600 Geschäfte auf dem 70.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsgelände zu finden. Darunter etwa 350 Krammarkthändler, 70 Imbissstände, 60 Wein-, Glühwein-, Bier- und sonstige Stände sowie „eine stattliche Anzahl Schaustellerbetriebe“.

Die Öffnungszeiten habe man etwas angepasst. Fahrgeschäfte sind täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet, die Krammarktstände können von 9 bis 21 Uhr besucht werden. Essen und Getränke wird es am Freitag und Samstag von 10 bis maximal 1 Uhr geben. Am Sonntag, Montag und Dienstag haben die Stände bis maximal 23 Uhr geöffnet, unter anderem aus Rücksicht gegenüber den Anwohnern, wie Westedt erklärte. „Es sind Bürger dort, die haben noch nie einen Markt mitgemacht“, sagte Westedt. Wer am nächsten Tag arbeiten müsse, sei sicher froh über die verkürzten Zeiten. Weiter sei es sowohl für die Sicherheit und den Energieverbrauch zuträglich, an diesen Tagen zwei Stunden früher Schluss zu machen.