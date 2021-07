Starkregen und Sturzfluten: Auch die Region ist gefährdet

Sturzflut oder Starkregen?

Sturzfluten sind besonders plötzlich und unerwartet auftretende Hochwasserereignisse, die sich durch ihre extreme Wucht von anderen Hochwasserereignissen unterscheiden. „Wo Sturzfluten auftreten, verursachen sie häufig katastrophale Schäden und stellen eine sehr große Gefahr für Leib und Leben dar“, heißt es etwa beim Landesamt für Umwelt Bayern.



Starkregen umschreibt dahingegen große bis sehr große Niederschlagsmengen in einer bestimmten Zeiteinheit. So warnt der Deutsche Wetterdienst in drei Stufen vor Starkregen:



Regenmengen 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden (Markante Wetterwarnung)



Regenmengen größer 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder größer 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden (Unwetterwarnung)



Regenmengen größer 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder größer 60 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden (Warnung vor extremem Unwetter).