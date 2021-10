2 min

Stellantis will hessische Opel-Jobs nach Marokko verlagern

Stellantis will den Standort in der Stadt Kenitra in Marokko massiv ausbauen – wohl auf Kosten des Entwicklungszentrums Rüsselsheim. Die Mitarbeiter seien zu teuer.

Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft