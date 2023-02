Stellwerkausfall in Mainz führt zu Bahnchaos

Mainz. Eine technische Störung am Mainzer Hauptbahnhof hat am Montagmorgen für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Zwischen 8.50 und 10.00 Uhr kam es etwa zu Beeinträchtigungen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Frankfurt mitteilte. Inzwischen sei die Störung behoben. Betroffen waren den Angaben zufolge die Kaiserbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden, sowie der Mainzer Bahnhof Römisches Theater. Verspätungen gab es auch auf der S-Bahn-Linie 8.