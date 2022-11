Sting kommt nach Wiesbaden

Sting holte in Mainz sein eigentlich für 2020 geplantes Konzert nach. (Foto: Sascha Kopp)

Wiesbaden - Er ist wieder da: Der britische Sänger Sting wird im Rahmen seiner "My Songs"-Tour wieder im Rhein-Main-Gebiet auftreten - genauer gesagt in Wiesbaden. Der 17-fache Grammy-Gewinner wird im Juni 2023 in die hessische Landeshauptstadt kommen und dabei die beliebtesten Songs seiner Solo-Karriere sowie die Hits von Police spielen.

Die Fans dürfen sich also auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie "Englishman In New York", "Fields Of Gold" oder "Every Breath You Take" sowie auf viele andere seiner Erfolge freuen. Das Konzert findet am 17. Juni in der Wiesbadener Brita-Arena statt. Insgesamt wird der Musiker acht Konzerte in Deutschland und Österreich geben.