Strafbefehl gegen früheren Wiesbadener OB Sven Gerich

Der frühere Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich.

WIESBADEN - Der ehemalige Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) hat keinen direkten Einfluss auf die städtischen Vergaben an den Münchner Großgastronom Kuffler genommen. Das geht aus Ermittlungen der Münchener Staatsanwaltschaft hervor. Sie beschuldigt Gerich allerdings der Vorteilsnahme in insgesamt zwölf Fällen. Bei Urlauben in Südfrankreich und Einladungen zum Oktoberfest sowie kostenlosen oder vergünstigten Hotelübernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel der Kuffler-Gruppe in München hatte Gerich Vorteile von mehr als 20.000 Euro angenommen.

„Diese Vorteile standen im Zusammenhang mit seinem Amt als Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden“, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Das Amtsgericht München hat Gerich daher zu einer Geldstrafe „in deutlich fünfstelliger Höhe“ verurteilt. Nach Informationen dieser Zeitung liegt die Geldstrafe bei rund 28.000 Euro. Außerdem muss Gerich eigene Auslagen sowie die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig, da Gerich Verzicht auf Rechtsmittel erklärte.

Der 45-Jährige sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Ich habe trotz einer anderer Sicht der Dinge keinerlei Interesse an einem möglicherweise langwierigen und ihn zeitlich belastenden Verfahren.“ Er wolle die Geschehnisse hinter sich lassen und sich auf seine neue berufliche Herausforderung beim Bauunternehmer Gemünden konzentrieren.