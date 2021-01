Straßen am Feldberg bleiben gesperrt

Radfahrer stehen auf der gesperrten Deutschen Limes-Straße zum Feldberg. (Foto: dpa)

HESSEN - Trotz einer Verbesserung der Verkehrssituation rund um den Feldberg sind bis einschließlich Freitag dort Straßen für Besucher unbefahrbar. Aufgrund der anhaltenden lebensbedrohlichen Schneebruchgefahr müsse das Gebiet weiterhin gesperrt bleiben, erklärte der Hochtaunuskreis am Montag. Ein Schneebruch ist ein Baumschaden, der durch eine hohe Schnee- oder Eislast verursacht wird. Betroffen sind unter anderen die Landesstraßen zwischen Oberursel, Sandplacken, Schmitten, Oberreifenberg und Niederreifenberg. Anlieger haben dagegen Zufahrt zur Gemeinde Schmitten und ihren Ortsteilen.

Viele Schneetouristen hatten auf dem Feldberg zum Jahreswechsel teilweise für chaotische Verkehrsverhältnisse gesorgt. Am Wochenende hatte sich die Lage gebessert. Der Verkehrsdezernent des Hochtaunuskreises, Thorsten Schorr (CDU), zeigte sich insgesamt zufrieden. "Wir konnten weitestgehend Rückstaus vermeiden und die Regelverstöße beim Parken wurden konsequent geahndet." Für das kommende Wochenende wollen Kreis, Städte und Gemeinden am Feldberg ihr Konzept zur Verkehrslenkung erneut überarbeiten.

Geschlossene Schneedecke im Rhein-Main-Gebiet

Nicht nur im Taunus, auch in anderen Teilen Hessens müssen Autofahrer am Dienstagmorgen mit Schnee und glatten Straßen rechnen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, haben in den Morgenstunden in weiten Teilen des Landes mäßige Schneefälle eingesetzt. Bis in tiefere Lagen hinein bleiben die Flocken demnach liegen. So gebe es bis ins Rhein-Main-Gebiet hinein eine geschlossene Schneedecke. Die führt nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auch im öffentlichen Nahverkehr zu wetterbedingten Einschränkungen. Die Polizei berichtete am Morgen von ersten Unfällen.

Dem RMV zufolge fielen unter anderem im Busverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis sowie im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis und Wetteraukreis einzelne Buslinien wegen Schnees und Glätte aus. Außerdem müssten Fahrgäste demnach mit Verspätungen rechnen. Einem Sprecher der Polizei in Wiesbaden zufolge kam es am Morgen insbesondere im Bereich des Taunus zu Unfällen. Menschen wurden nicht verletzt, laut Polizei blieb es zunächst bei Unfällen mit Sachschaden.

Wie der DWD weiter mitteilte, soll es noch bis zum Mittag weiter schneien. Dann lassen die Niederschläge von Westen her nach, wie es hieß.