Streik: Keine Sicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt

FRANKFURT - Am Dienstag, 22. März, ruft die Gewerkschaft Verdi zum erneuten Streik im Tarifkonflikt der Flughafen-Sicherheitsbranche auf. Von 2 bis 23 Uhr kommt es daher laut Flughafenbetreiber Fraport zu massiven Einschränkungen im Flugbetrieb. Die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs werden geschlossen sein. Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt ist damit nicht möglich. Fraport bittet daher alle Passagiere, die ihre Reise an diesem Tag in Frankfurt beginnen möchten, nicht zum Flughafen zu kommen.

Fluggäste, die am Flughafen Frankfurt lediglich umsteigen wollen, bleiben von den Streikmaßnahmen weitgehend unberührt. Jedoch kann es auch hier zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen. Für den 22. März sind laut Fraport etwa 750 Flugbewegungen und rund 80.000 Passagiere geplant.

Zum Streik aufgerufen hat Verdi auch das Personal an den Flughäfen Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn, wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte. In der vergangenen Woche waren die ebenfalls von Warnstreiks begleiteten Tarifgespräche ohne Ergebnis geblieben, ein erneuter Verhandlungstermin ist für Donnerstag vereinbart. Verdi fordert unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen.