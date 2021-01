Streit im Straßenverkehr eskaliert: Mann im Gesicht verletzt

Der Streit zwischen den Autofahrern eskalierte schnell. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD SODEN AM TAUNUS - Bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern am Dienstagmorgen in Bad Soden am Taunus ist ein 41-Jähriger im Gesicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 41-Jähriger und ein 32-Jähriger im Straßenverkehr in Streit. Der 32-Jährige sei demnach wegen der Wetterbedingungen nur mit 20 km/h auf der L3015 in Richtung L3367 unterwegs gewesen. Dabei habe er sich von dem nachfolgenden Verkehr gedrängelt gefühlt. Er sah sich laut Polizei deshalb dazu genötigt, an der roten Ampel auszusteigen und den hinter ihm fahrenden 41-Jährigen zur Rede zu stellen.

Die Unterhaltung der beiden Fahrer eskalierte schnell. Zunächst wurde der 41-Jährige nur beleidigt, kurz darauf habe der 32-Jährige aber gegen die halb geöffnete Fahrerscheibe des Älteren geschlagen, welche zersplitterte. Der 41-Jährigen wurde dabei im Gesicht verletzt und musste anschließend ärztlich behandelt werden. Indes stellten eingesetzte Polizisten die Identität des Tatverdächtigen fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und eines Körperverletzungsdeliktes ein.