Streit mit schwer verletzter Frau: Tatverdächtige in U-Haft

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. (© Oliver Berg/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lampertheim (dpa/lhe) - - Nach einem Streit zwischen zwei Frauen in Lampertheim mit einer Schwerverletzten ist eine 46-Jährige in Untersuchungshaft gekommen. Es sei von einer Fluchtgefahr auszugehen, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen hatte sie einer 36-Jährigen bei dem Streit in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung mutmaßlich mit einem Messer Schnittverletzungen zugefügt. Das Opfer schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige war nach einer vorläufigen Festnahme zunächst entlassen und nach Hinweisen auf eine mögliche Fluchtgefahr am Montag erneut festgenommen worden.