Streit mündet in Messerangriff

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. (© David Inderlied/dpa/Illustration)

Münster (dpa/lhe) - - Bei einem zunächst verbalen und dann handfesten Streit zweier Männer im südhessischen Münster ist eine Person mit einem Messer verletzt worden. Vermutlich habe ein 20-Jähriger am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung seinen 51 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messerstich leicht verletzt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Beamte nahmen den 20-Jährigen noch vor Ort fest, ein Atemalkoholtest ergab bei ihm den Wert von 2,1 Promille. Der Mann musste zunächst zur Ausnüchterung auf der Wache bleiben und muss sich nun den Angaben zufolge wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten.