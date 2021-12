Strengere Corona-Regeln in Hessen beschlossen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Der hessische Regierungschef Volker Bouffier (CDU) hat am Dienstag mit den anderen Regierungschefs von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Große Sorgen bereitet den Politikern die sich rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron. Am Dienstag haben Bund und Länder daher umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten. Kanzler Olaf Scholz verständigte sich mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag zudem auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nimmt in einem Statement Stellung zu den Beschlüssen. Demnach werden auch in Hessen am 28. Dezember neue Regelungen in Kraft treten. Dann wird der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mit bis zu höchstens zehn Personen gestattet sein. Dies gilt auch für geimpfte oder genesene Menschen. Nur Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt.

Für den Aufenthalt im privaten Raum folge man weiterhin der hessischen Vorgehensweise und behalte hier eine dringende Empfehlung bei, erklärte Bouffier.

Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen innen oder außen zählen als Großveranstaltungen. Auch für Veranstaltungen mit weniger als 250 Personen gelten weiterhin Hygiene- und Abstandsvorschriften. Die Schließung von Clubs und Diskotheken, die bisher nur in Hotspots vorgesehen war, wird nun auf ganz Hessen ausgeweitet. Die Regelungen werden zunächst bis zum 13. Januar gelten, so Bouffier.

