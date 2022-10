Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Offenbach (dpa/lhe) - - In Teilen von Offenbach ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war unter anderem der Stadtteil Bürgel betroffen. Es hätten sich mehrere Anwohner bei der Polizei gemeldet. Ein Sprecher der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) sagte, ein defektes Kabel sei Auslöser für die Störung gewesen. Die betroffenen Stromstationen sollten noch am Abend nach und nach wieder angeschaltet werden.