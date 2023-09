Stromausfall in Wiesbaden behindert auch BKA-Ermittlungen

Grund für den Stromausfall in Wiesbaden war laut Eswe übrigens ein „Erdschluss“, ein Kurzschluss in einem Kabel im Bereich Klarenthaler Straße/Ringkirche in der Innenstadt. Dafür brauche es unter Umständen nur eine geringe Erdbewegung. Also nicht mal Bauarbeiten, die gelegentlich Grund für Stromausfälle sind. Wie jüngst bei einer anderen großen Institution in der Region, die keine geheimen, sondern öffentliche Informationen verteilt: dem ZDF.