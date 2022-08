Strukturwechsel im Bistum: Welche Kitas bleiben katholisch?

Über den Zweckverband

Der Kita-Zweckverband Unikathe hat 49 Gründungsmitglieder, die ihre Kitas sukzessive an ihn übertragen. Aus Rheinhessen sind dies folgende Gemeinden: Dom St. Peter Worms, Heilig Kreuz Worms-Horchheim, Mariä Himmelfahrt Alsheim, Mariae Heimsuchung Mainz-Laubenheim, St. Alban Bodenheim, St. Andreas Klein-Winternheim, St. Bartholomäus Oppenheim, St. Bonifatius Worms-Abenheim, St. Franziskus von Assisi Nieder-Olm, St. Gereon Nackenheim, Jakobus der Ältere und St. Sebastian Dittelsheim-Heßloch, St. Joseph Mainz, St. Kilian Nierstein, St. Laurentius Gundheim, St. Laurentius Mainz-Ebersheim, St. Marien Mainz-Lerchenberg, St. Martin Ober-Olm, St. Martin Bingen, St. Martinus Gau-Bickelheim, St. Martinus Worms-Horchheim, St. Michael Ingelheim, St. Pankratius und Bonifatius Bingen-Gaulsheim, St. Pankratius Budenheim. St. Peter Worms-Herrnsheim, St. Peter-St. Emmeran Mainz, St. Petrus Canisius Mainz-Gonsenheim, St. Philippus und Jakobus Ingelheim, St. Stephan Mainz-Gonsenheim.



Zum 1. September erfolgt der Trägerwechsel von der örtlichen Pfarrgemeinde hin zum Zweckverband für acht Kitas aus Rheinland-Pfalz: St. Martin und St. Annaberg Bingen, St. Michael Ober-Ingelheim, „Filippo“ in Heidesheim, St. Kilian in Nierstein, St. Franziskus in Klein-Winternheim, St. Elisabeth in Ober-Olm und St. Alban in Bodenheim.