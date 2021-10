Student scheitert mit Klage gegen 3G an Hochschulen

Studierende sitzen zu Beginn des Wintersemesters 2021/2022 in einem Hörsaal. Dabei tragen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die 3G-Regel an rheinland-pfälzischen Hochschulen und Universitäten bleibt bestehen. Ein Informatikstudent der TH Bingen hatte per Eilantrag gegen die Testpflicht an seiner Hochschule geklagt . Er kritisierte, dass nicht-geimpfte Studenten an Hochschulveranstaltungen nur teilnehmen dürfen mit einem negativen Corona-Schnellest, abgenommen von geschultem Fachpersonal an einer Teststation. Das Verwaltungsgericht Mainz hat den Eilantrag des Studenten am Dienstag abgelehnt.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Die Entscheidung bedeutet nun, dass er sich als ungeimpfter Student weiterhin kostenpflichtig testen lassen muss, um Vorlesungen und Seminare besuchen zu dürfen. Die negativen Tests müssen tagesaktuell oder vom Vortag sein, um die nach wie vor dynamische Lage der Pandemie kontrollieren zu können. So wie es die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vorgibt, und wie es das Verwaltungsgericht für zumutbar hält. Ein selbstständig durchgeführter Test zählt demnach nicht als Nachweis. Die Kontrolle der Selbsttest würde für die Universitäten und Hochschulen im Land einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand bedeuten, heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts.

Verknüpfte Artikel

Kosten von maximal 150 Euro pro Monat

Weiter führt das Gericht an, dass sich in weniger als 300 Metern Entfernung zur Wohnanschrift des Studenten eine an sieben Tagen die Woche geöffnete Teststation befindet. Dort können sich Studenten für 10 Euro auf das Coronavirus testen lassen, dreimal die Woche. „Dadurch entstünden dem Antragsteller monatliche Kosten von maximal 120 Euro bis 150 Euro“, heißt es im Begründungsschreiben des Verwaltungsgerichts. Und weiter: „Dass der Antragsteller durch einen solchen Betrag in eine nachhaltige wirtschaftliche Notlage geraten könne, die ihn zur Aufgabe seines Studiums zwinge, sei nicht glaubhaft gemacht worden.“ Zudem stelle das Land Rheinland-Pfalz mit kostenfreien Impfangeboten eine niedrigschwellige Alternative zu kostenpflichtigen Tests zur Verfügung, „deren Inanspruchnahme nicht grundsätzlich unzumutbar sei“.

Lesen Sie auch: Der Streit um 3G an den Unis

In seinem Eilantrag hatte der Student begründet, dass diese Regelung ihn als Studenten unverhältnismäßig in seinen Grundrechten beeinträchtige, insbesondere in zeitlicher wie finanzieller Hinsicht. Sogar ein Abbruch des Studiums aufgrund der Vorgaben schloss er nicht aus. Hintergrund der Klage ist, dass seit dem 11. Oktober ungeimpfte Menschen für ihre Tests finanziell selbst aufkommen müssen.