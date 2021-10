Sturm "Ignatz" fegt über Rhein-Main-Gebiet

Auf dem Büchnerplatz vor dem Staatstheater Darmstadt hat der Sturm größere Äste von einem Baum abgerissen. (Foto: Christopher Hechler)

REGION - Das Sturmtief "Ignatz" hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Meteorologe Dominik Jung vermeldete am Donnerstagmorgen, dass im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von über 160 Kilometern pro Stunde gemessen wurden.

Die Deutsche Bahn warnte vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms.

8.15 Uhr: Polizei bittet um Vorsicht auf rheinhessischen Autobahnbrücken

Sturmtief „Ignaz“ hat die Region auch am Donnerstagmorgen mit heftigen Böen weiter fest im Griff. Die Polizei bittet daher Autofahrer, auf den rheinhessischen Autobahnen weiter besonders vorsichtig unterwegs zu sein. Besondere Vorsicht sei an den Talbrücken Alzey (an der A61) und Weinheim (an der A63) geboten. Hier gelten aktuell Geschwindigkeitsbegrenzungen. Zu Unfällen oder Behinderungen sei es auf den Autobahnen durch die Sturmböen bislang nicht gekommen, teilen die Beamten am Donnerstagmorgen mit. Dennoch bittet die Polizei Autofahrer weiterhin um „besonnene Fahrweise und angepasste Geschwindigkeiten.“ Besonders Fahrer mit leichten, hohen oder unbeladenen Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Anhängern sollten die Talbrücken nach Möglichkeit meiden – sie könnten dort durch den heftigen Wind umkippen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll der Sturm im Laufe des Donnerstagnachmittags wieder abflauen.

8.05 Uhr: In Hessen ist vor allem der Kreis Fulda stark betroffen

In Hessen gingen vor allem im Kreis Fulda am frühen Morgen zahlreiche Meldungen bei der Polizei ein. Verschiedene Sprecher der Polizei berichteten von umgestürzten Bäumen, herumfliegenden Sonnenschirmen oder einem weggeflogenen Trampolin. Vereinzelt kam es zu kleinen Sachschäden. Berichte über Verletzte gab es am Morgen und in der Nacht nicht. Auch die Bahn meldete landesweit zunächst keine blockierten Strecken oder Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Nach Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach besteht aber in Teilen Hessens noch für Stunden die Gefahr von orkanartigen Böen.

Für Teile des Landes galt am Morgen bei den Unwetterwarnungen Stufe drei von vier. Es bestehe die Gefahr, dass Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Menschen sollten auf herabstürzende Äste oder Dachziegel achten. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Ein Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Bis zum Nachmittag könne es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern geben. In der Südhälfte seien in den Vormittagsstunden auch orkanartige Böen bis zu 110 Stundenkilometern möglich.

Im mittelhessischen Gießen meldete die Feuerwehr ebenfalls diverse Einsätze wegen des Sturms. "Mehrere Umgestürzte Bäume und die Sicherung eines Zeltes sind bisher abgearbeitet worden", twitterten die Einsatzkräfte am Morgen.

8 Uhr: Kleinere Schäden in Mainz und der Region

Das Sturmtief Ignatz, das seit der vergangenen Nacht über Deutschland zieht, hat bis zum Morgen auch in Mainz und der Region einige Spuren hinterlassen. Seit etwa 4 Uhr morgens habe es zahlreiche Meldungen von Schäden gegeben, berichtet Bastian Seiter aus der Pressestelle des Mainzer Polizeipräsidiums. Dabei habe es sich meistens um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder andere Gegenstände wie Straßenschilder gehandelt, die auf Gehwege, Fahrbahnen oder geparkte Fahrzeuge gefallen seien. Verletzte seien bislang aber nicht gemeldet worden, so Seiter.

Der Schwerpunkt habe bei den Schadensmeldungen in der Nacht im Bereich Worms gelegen, wo es auf der B9 zu einem Unfall gekommen sei, bei dem ein Auto in einen umgestürzten Baum gefahren sei. In Mainz seien dagegen noch keine größeren Schäden gemeldet worden. Ähnliches berichtet die Mainzer Feuerwehr: Es habe mehrere kleine Einsätze gegeben, bei denen etwa Äste auf Fahrbahnen beseitigt werden mussten, „aber es hält sich alles noch in Grenzen“, so ein Sprecher.

Vor dem Staatstheater in Darmstadt ist ein Ast vom Sturm abgerissen worden. (Foto: Christopher Hechler)

7.40 Uhr: Sturm verursacht Einsätze von Feuerwehr und Polizei

Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, herrenlose Mülltonnen und umgefallene Verkehrsschilder - ein Herbststurm hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Morgen und in der Nacht viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. "Feuerwehr und Straßenmeisterei hatten alle Hände voll zu tun", sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Donnerstagmorgen. Allein in seinem Präsidium habe es aufgrund des Sturms in den vergangenen Stunden 65 Einsätze gegeben. Meist sei nur ein kleiner Sachschaden entstanden. In Rheinland-Pfalz kam es wegen Ästen, Bäumen oder Mülltonnen auf der Straße zu mehreren Verkehrsunfällen. Menschen wurden nach Angaben verschiedener Polizeistellen dabei nicht verletzt.

6.34 Uhr: Güterzug kollidiert mit Ast - Fernzüge Köln-Koblenz betroffen

Ein Güterzug ist in der Nacht zu Donnerstag in Bad Godesberg mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war am Morgen beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt rechtsrheinisch auf das Gleis gestürzt. "Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben." Fernzüge zwischen Köln und Koblenz wurden seit den frühen Morgenstunden umgeleitet und hatten Verspätungen zwischen 20 und 90 Minuten. Die Halte Andernach, Remagen und Bonn Hauptbahnhof entfielen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für Nordrhein-Westfalen landesweit eine Sturmwarnung herausgeben. Die Bahn hatte vorab Reparaturtrupps und Einsatzfahrzeuge in Bereitschaft versetzt, um Sturmschäden an Oberleitungen und Hindernisse im Gleisbett wie umgestürzte Bäume oder Teile von Dächern, Planen und Unrat zu beseitigen.

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.