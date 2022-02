Sturmschäden in Worms: Häuser und Autos beschädigt

In der Wormser Innenstadt sind in der Nacht zum Montag durch den Sturm Gebäude und geparkte Autos beschädigt worden. (Foto: Polizei Worms)

WORMS - In der Nacht zum Montag hat das Sturmtief Antonia in der Speyerer Straße Ecke Gutleutstraße in Worms für größere Schäden gesorgt. Wie die Polizei am Montagmorgen berichtet, wurde sie gegen 3.30 Uhr zunächst darüber informiert, dass dort zwei Kanthölzer auf ein geparktes Auto aufgeschlagen wären. Der Schaden habe sich dann jedoch als größer herausgestellt, weswegen die Feuerwehr ebenfalls hinzugezogen wurde.

Durch den Sturm hatten sich laut Polizeibericht Eternitplatten und Dachgebälk von einem Gebäude gelöst, diese schlugen wiederum in einem weiteren Gebäude ein. Zudem sei die Hausfassade eines dritten Gebäudes beschädigt worden. Durch herabfallende Teile seien ebenso mehrere geparkte Autos beschädigt.

Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, so die Polizei. Es seien Nachrichten an den beschädigten Fahrzeugen hinterlassen worden. Die Fahrzeughalter werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen: 06241-8520.